Point marchés – Les 4 thématiques clés pour février

Découvrez l'analyse de Didier Borowski de l'Amundi Investment Institute
La nouvelle année a démarré en trombe avec des événements géopolitiques majeurs qui ont provoqué une nouvelle envolée de l'or, mais qui n'auront eu en définitive qu'un impact très limité sur les marchés d'actions.
Au programme :
- Croissance européenne révisée à la hausse
- Assouplissement à venir de la BCE et de la Fed
- Tassement de la croissance chinoise
- Pressions durablement à la hausse sur l'or ; prudence sur le pétrole