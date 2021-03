Plongée en apnée sous la glace du lac de Tignes

France 24 • 05/03/2021 à 12:20

Si Tignes est l'une des stations de haute montagne les plus prisées de France, c'est bien sûr grâce à sa neige, mais aussi grâce à un atout plus inattendu : son eau. À 2 100 mètres d'altitude, son lac gelé en hiver attire les plongeurs en quête de sensations fortes. Il résulte de la construction, au cours des années 50, plus bas dans la vallée, d'un gigantesque barrage de 180 mètres de haut - le record de France. Un impressionnant ouvrage d'art qui a transformé le paysage et le destin de ce village.