information fournie par France 24 • 13/12/2023 à 11:34

La motion de rejet sur le projet de loi immigration déposée par les Écologistes a été adoptée grâce aux voix de la Nupes, du RN et des Républicains. Les oppositions se félicitent de la déroute infligée au gouvernement et à Gérald Darmanin qui accusent le coup. Une déroute rendue possible par une très large adhésion de la droite à cette motion de rejet. Pierre-Henri Dumont, secrétaire général adjoint Les Républicains et député du Pas-de-Calais est l’invité de Mardi politique.