Pérou, le fléau des homicides : peur sur la ville de Lima

information fournie par France 24 • 14/05/2025 à 14:22

Le Pérou a connu un début d'année meurtrier. Le pays a déjà enregistré plus de 700 homicides, soit une augmentation de 20 % par rapport à l'année dernière. Ces meurtres découlent souvent de tentatives d’extorsions. Ce délit est lui aussi en hausse et touche tous les secteurs : chefs d’entreprises, chauffeurs de bus, et même écoles privées. Face à la violence, le gouvernement a décrété l’état d’urgence à Lima, la capitale, le 18 mars dernier mais peine à trouver une solution. La peur et la lassitude se font sentir auprès de la population. Reportage à Lima de Agathe Fourcade et Martin Chabal.