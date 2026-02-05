Au Pakistan, la crise économique et les catastrophes naturelles fragilisent durablement les familles les plus pauvres. Environ 45 % de la population vit sous le seuil de pauvreté. Se marier devient alors hors de portée pour des millions de foyers. Faute de moyens financiers, des dizaines de milliers de couples retardent ou renoncent à leur union chaque année. Face à cette réalité, les mariages collectifs, toutes communautés religieuses confondues, s'imposent désormais comme une nécessité.
Pakistan : les mariages collectifs augmentent face à la hausse de la pauvreté
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro