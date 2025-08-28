François Bayrou arrive à Rolland-Garros où se tient la Rencontre des entrepreneurs de France (REF), accueilli par des ministres de son gouvernement et par le président du Medef, Patrick Martin, pour poursuivre sa campagne devant les patrons français afin de remporter le vote de confiance du 8 septembre à l'Assemblée. IMAGES
François Bayrou arrive à Rolland-Garros avant son discours devant le Medef
