Les enquêteurs cherchent à comprendre ce qui a poussé une personne lourdement armée à ouvrir le feu mercredi dans une église de Minneapolis, attenante à une école catholique, tuant deux enfants et en blessant 14 autres, ainsi que trois personnes âgées, avant de se suicider.
Etats-Unis: deux écoliers tués dans une église de Minneapolis
