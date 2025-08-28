La suppression de deux jours fériés proposée par le Premier ministre François Bayrou dans son plan d'économies budgétaires “était une erreur”, déclare Bruno Retailleau en marge d’un débat à une université d’été organisée par l'ancien ministre Jean-Michel Blanquer. Le ministre de l’Intérieur et président de LR promet “des propositions” pour “faire en sorte qu'en travaillant plus, on puisse gagner plus” alors les responsables de partis et de groupes parlementaires doivent être reçus à Matignon à partir de lundi. SONORE
Budget 2026: la suppression de deux jours fériés “était une erreur”, estime Retailleau
