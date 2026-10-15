Le gentleman cambrioleur reprend du service ! Cinq ans après ses débuts, "Lupin" revient pour une quatrième saison, avec Omar Sy. Cette fois, Assane Diop est en prison et un mystérieux imitateur semble bien décidé à lui faire porter le chapeau.
Omar Sy de retour dans "Lupin" : qui peut piéger le gentleman cambrioleur ?
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