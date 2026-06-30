"Nous avons choisi de placer la liberté au cœur de ce projet", déclare le premier secrétaire du Parti socialiste, Olivier Faure, lors de la présentation du projet du PS, en conférence de presse. SONORE
Olivier Faure place "la liberté" au cœur du projet du PS pour la présidentielle
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