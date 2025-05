ODDO BHF German Equities : investir sur le comeback de l'Allemagne

information fournie par Boursorama • 15/05/2025 à 11:19

Le nouveau chancelier Friedrich Merz veut sortir l'économie allemande de sa torpeur avec un plan de relance budgétaire historique. Les secteurs des infrastructures et de la défense seront particulièrement concernés. Assiste-t-on au "comeback" de l'Allemagne, après des années de croissance atone ? C'est la conviction de Markus Maus, gérant de fonds chez ODDO BHF AM SAS et conseiller du fonds. ODDO BHF German Equities. I explique comment le fonds pourrait tirer parti de ce moment historique.

