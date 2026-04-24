Le cercueil de l'actrice Nathalie Baye est porté pour entrer dans l'église Saint-Sulpice, au cœur du VIe arrondissement de Paris, pour une cérémonie d'hommage où sont présents sa famille et des personnalités comme Catherine Deneuve, Jean-Louis Borloo et David Hallyday. IMAGES
Obsèques de Nathalie Baye: le cercueil et les proches arrivent à l'église
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