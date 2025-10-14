Le favori de la course à la mairie de New York, Zohran Mamdani, a prononcé lundi un discours combatif contre l'administration Trump, à trois semaines des élections. Sur la même scène, la haute magistrate, Letitia James, bête noire de Trump, a dit ne craindre "aucun homme", après son inculpation pour des soupçons de fausses déclarations.
"Obscurantisme politique": Zohran Mamdani, favori pour la mairie de New York, charge Trump
