Laurent Nuñez, ministre de l'intérieur, arrive à son audition par la commission des lois sur la gestion de l'ordre public après les mobilisations lycéennes et la protection des personnes face aux violences et dégradations.
Nuñez auditionné à l'Assemblée nationale sur la gestion de l'ordre public
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