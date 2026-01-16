Emmanuel Macron réunit desacteurs politiques calédoniens pour voir quelle suite peut être donnée à l’accord de Bougival conclu en juillet dernier. Ils seront tous là à l’exception du FLNK qui a refusé d’y participer. Pour aller plus loin sur ce sujet, Isabelle Le Merle, historienne spécialiste de la Nouvelle-Calédonie, nous a rejoint sur le plateau de FRANCE 24.
Nouvelle-Calédonie : Des discussions à l'Élysée sans le FLNKS
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro