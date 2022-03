Nouveaux pourparlers Ukraine-Russie : Kiev veut un cessez-le-feu et le retrait des troupes russes

information fournie par France 24 • 14/03/2022 à 15:20

La session de pourparlers entre l'Ukraine et la Russie, qui a débuté lundi, donne lieu à des "négociations difficiles", a déclaré le président ukrainien Volodymyr Zelensky, ajoutant qu'un point serait fait "dans la soirée". L'Ukraine avait affirmé plus tôt lundi qu'elle exigerait une nouvelle fois une trêve immédiate dans les combats et le retrait des forces russes, près de trois semaines après le début de l'invasion lancée par Vladimir Poutine le 24 février.