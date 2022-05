Nouveau gouvernement : la promesse d'une équipe resserrée et paritaire

information fournie par France 24 • 18/05/2022 à 14:02

Emmanuel Macron a nommé Élisabeth Borne Première ministre. On attend maintenant la formation du nouveau gouvernement mais pour l'instant, pas de fumée blanche du côté de l'Élysée. La liste des ministres pourrait être dévoilée jeudi. Une chose est sûre : le premier conseil des ministres devrait, lui, avoir lieu vendredi au plus tard. Roselyne Febvre en parle avec Pierre Jacquemain, de la revue Regards, et Bruno Jeudy, de Paris Match.