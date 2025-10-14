"Nous laissons la possibilité d'avoir un débat sur le projet de loi finances, sur le projet de loi finances de la sécurité sociale (...) Si la sincérité du débat n'est pas faite, nous nous réservons le choix de pouvoir censurer", explique Dieynaba Diop, députée PS après le discours de politique générale du Premier ministre.
"Nous ne censurerons pas, à ce stade, le gouvernement" (PS)
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro