Dans un entretien accordé à France 24, le conseiller spécial des États-Unis pour l'Afrique, Massad Boulos, déclare "espérer pouvoir" faire confiance au président rwandais Paul Kagame, après que "le M23 et le Rwanda" se sont emparés de la ville d'Uvira en République démocratique du Congo, regrettant une "violation grave" de l'accord de Washington signé en 2025.
"Nous espérons pouvoir faire confiance à Kagamé", dit le conseiller pour l'Afrique de D. Trump
