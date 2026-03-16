Non, l'Europe ne dépend pas du détroit d'Ormuz pour ses importations de pétrole

information fournie par France 24 • 16/03/2026 à 23:13

Donald Trump a appelé la communauté internationale à sécuriser le détroit d'Ormuz, estimant qu'il « est tout à fait normal que ceux qui tirent profit de ce détroit contribuent à faire en sorte que rien de fâcheux ne se produise là-bas ». Parmi les pays qu'ils visent, l'Europe et la Chine.

L'Asie dépend en effet très largement du pétrole du Moyen-Orient pour ses approvisionnements en or noir ; Pékin achète 80% des exportations de pétrole de l'Iran, à tarif défiant toute concurrence puisqu'il fait l'objet de sanctions internationales, le Japon achète son or noir pour 95% à des pays de la région et 70% de ces achats transitent en effet par le détroit d'Ormuz. Enfin, la Corée du sud elle aussi se fournit largement dans la région. Mais ce n'est pas le cas des pays européens. Ils se fournissent, eux, auprès... des Etats-Unis et de la Norvège. Loin, bien loin, du détroit d'Ormuz.