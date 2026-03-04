 Aller au contenu principal
"Non à la guerre": Sanchez tient tête à Trump

information fournie par AFP Video 04/03/2026 à 20:00

Revendiquant son choix de dire "non à la guerre", le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez a tenu tête mercredi à Donald Trump, faisant fi des menaces de représailles américaines.

Guerre commerciale
Donald Trump
1

