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New York explose de joie après la victoire des Knicks en finale NBA

information fournie par AFP Video 14/06/2026 à 18:42

"Les Knicks en cinq matches !", c'est le nouvel hymne qui résonne partout dans les rues de New York, après que les Knicks ont mis fin, samedi, à une malédiction vieille de 53 ans en remportant la finale de la NBA face aux San Antonio Spurs.

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