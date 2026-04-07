L'armée israélienne a frappé mardi des voies ferrées et des ponts en Iran, a déclaré le Premier ministre Benjamin Netanyahu, en affirmant que ces attaques visaient des infrastructures utilisées par les Gardiens de la Révolution.
Netanyahu annonce qu'Israël a frappé des ponts et des voies ferrées en Iran
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro