Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a affirmé dimanche que tout accord entre les Etats-Unis et l'Iran devrait inclure le "démantèlement" de la capacité d'enrichissement d'uranium de la République islamique.
Netanyahu affirme que tout l'uranium enrichi "doit quitter l'Iran"
