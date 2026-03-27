Chocs pétroliers, guerre tarifaire, pressions sur le Groenland, désengagement en Ukraine… Jamais l’Europe n’a été autant bousculée par son allié américain, ni autant incitée à repenser sa puissance. Au cœur de cette réponse, la Banque européenne d’investissement (BEI) joue un rôle clé : lever des fonds pour financer les priorités européennes, de la transition écologique à la souveraineté énergétique, en passant par l’innovation, le logement, la défense et la sécurité. Face à un contexte international plus instable, l’institution a élargi son action. Sa présidente, Nadia Calviño, est l’invitée d’Ici l’Europe.
Nadia Calviño : "L'Europe doit se libérer de ses dépendances excessives"
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