Mur anti-migrants en Pologne : la crise s'invite dans la campagne présidentielle

information fournie par France 24 • 17/11/2021 à 14:35

Le conflit entre la Pologne et la Biélorussie s'invite dans la campagne présidentielle et relance le sujet de la question migratoire. Il y a les partisans du mur et ceux qui n'approuvent pas cette initiative mais à droite on peut constater que le discours est un peu plus musclé, comme si l'irruption d'Éric Zemmour avait forcé les Républicains à muscler leur discours. Roselyne Febvre en parle avec Bruno Jeudy et Pierre Jacquemain.