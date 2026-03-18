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Municipales: Macron met en garde contre les "arrangements" avec les extrêmes

information fournie par AFP Video 18/03/2026 à 12:01

Emmanuel Macron a mis en garde en Conseil des ministres contre les "arrangements des partis" avec les "extrêmes" des deux bords de l'échiquier politique, qui "demeurent dangereux pour la République", rapporte la porte-parole du gouvernement Maud Bregeon lors de son compte-rendu. SONORE

Municipales 2026
Emmanuel Macron
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1 commentaire

  • 12:42

    Un peu culotté quand on se rappelle comment son parti s'est comporté lors des dernières législatives afin qu'l préserve son poste.

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