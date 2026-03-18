Emmanuel Macron a mis en garde en Conseil des ministres contre les "arrangements des partis" avec les "extrêmes" des deux bords de l'échiquier politique, qui "demeurent dangereux pour la République", rapporte la porte-parole du gouvernement Maud Bregeon lors de son compte-rendu. SONORE
Municipales: Macron met en garde contre les "arrangements" avec les extrêmes
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