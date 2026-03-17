Reza Pahlavi, le fils en exil du dernier chah d'Iran, a appelé mardi les Iraniens à célébrer pacifiquement Tchaharchanbé Souri, une fête mêlant feu et lumière avant celle du Nouvel An perse et leur demande d'éviter tout affrontement avec les forces de sécurité.
Le fils du dernier chah d'Iran appelle au calme avant les célébrations de Tchaharchanbé Souri
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