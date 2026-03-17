Le président ukrainien Volodymyr Zelensky est accueilli par le Premier ministre britannique Keir Starmer à son arrivée au 10 Downing Street pour des entretiens. Après Paris la semaine dernière, et avant Madrid mercredi, le dirigeant ukrainien poursuit sa tournée européenne, au moment où la guerre de son pays contre l'invasion russe est éclipsée par les hostilités au Moyen-Orient.
Zelensky arrive à Downing Street pour s'entretenir avec Starmer
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