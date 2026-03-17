"C'est l'équipe de France et nous devons tout gagner", affirme le nouveau sélectionneur des Bleus du handball, Talant Dujshebaev, qui se dit honoré de prendre les commandes d'une véritable "Ferrari".
Handball: "C'est l'équipe de France et nous devons tout gagner" (Dujshebaev)
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