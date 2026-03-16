Le coordinateur de La France insoumise Manuel Bompard salue la "progression remarquable" de sa formation aux municipales, après les bons scores de LFI au premier tour dans des villes comme Roubaix, Lille ou Limoges.
Municipales: Bompard se félicite de la "progression remarquable" de La France insoumise
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