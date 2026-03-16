Emmanuel Grégoire, candidat de la gauche unie hors LFI à la mairie de Paris, est arrivé en tête du premier tour dimanche, largement devant sa rivale de droite Rachida Dati, qui a proposé une fusion à son concurrent de centre-droit Pierre-Yves Bournazel.
Municipales à Paris: Grégoire devance largement Dati
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