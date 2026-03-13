Le logement est l'un des enjeux majeurs des élections municipales en France. De nombreux Français attendent de leurs maires qu'ils trouvent des solutions pour créer davantage de logements abordables. Le Pays basque est l'une des régions de France les plus touchées par cette crise du logement. De nombreux habitants peinent à y trouver un toit. L'une des causes principales est la multiplication des locations saisonnières sur la côte basque. Reportage à Biarritz de notre envoyé spécial, Clovis Casali.
Municipales 2026 : à Biarritz, l'immobilier sous tension
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro