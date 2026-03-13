 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Municipales 2026 : à Biarritz, l'immobilier sous tension

information fournie par France 24 13/03/2026 à 11:56

Le logement est l'un des enjeux majeurs des élections municipales en France. De nombreux Français attendent de leurs maires qu'ils trouvent des solutions pour créer davantage de logements abordables. Le Pays basque est l'une des régions de France les plus touchées par cette crise du logement. De nombreux habitants peinent à y trouver un toit. L'une des causes principales est la multiplication des locations saisonnières sur la côte basque. Reportage à Biarritz de notre envoyé spécial, Clovis Casali.

Municipales 2026

Vidéos les + vues

1

Liban: un appartement touché après une frappe israélienne dans le centre de Beyrouth

information fournie par AFP Video 11 mars
2

Dégâts suite aux frappes israéliennes sur la banlieue sud de Beyrouth

information fournie par AFP Video 12 mars
3

Débris de drone dans une rue de Dubaï après une attaque iranienne

information fournie par AFP Video 12 mars
4

Les États-Unis doivent "finir le boulot" en Iran (Trump)

information fournie par AFP Video 12 mars
3
5

Guerre en Iran : ces investisseurs qui craignent de revivre le cauchemar financier de 2022 !

information fournie par Ecorama 12 mars
1
6

Liban: au moins huit morts dans une nouvelle frappe israélienne sur Beyrouth

information fournie par AFP Video 12 mars
7

L'Arabie saoudite abat des drones après les menaces de l'Iran, premier mort français

information fournie par AFP 03:38
21
8

Catherine Vautrin : "À ce stade, aucun bâtiment français ne sera envoyé dans le détroit d’Ormuz"

information fournie par France 24 12 mars
1

L'Iran fait un "mauvais calcul" sur les capacités militaires américaines, dit Hegseth

information fournie par AFP Video 06 mars
2
2

Législatives au Népal: le parti du rappeur devenu maire de Katmandou en tête

information fournie par AFP 06 mars
3

Pétrole: le G7 prêt à puiser dans les stocks stratégiques, mais "on n'y est pas encore"

information fournie par AFP 09 mars
23
4

"Pas de pénurie imminente" de pétrole en Europe à cause de la guerre, souligne l'UE

information fournie par AFP Video 09 mars
5

Starmer affirme que le Royaume-Uni "collabore" avec Washington sur la guerre au Moyen-Orient

information fournie par AFP Video 09 mars
4
6

La France va contribuer à la sécurité en mer Rouge avec deux frégates (Macron)

information fournie par AFP Video 09 mars
1
7

Guerre au Moyen-Orient : accélération de la correction boursière ?

information fournie par Ecorama 09 mars
1
8

Le pétrole s'envole, les marchés reculent alors que l'Iran vante son nouveau guide

information fournie par AFP 09 mars
27
1

CAC 40, or, bitcoin, pétrole : faut-il acheter ou vendre ?

information fournie par Ecorama 11 févr.
1
2

Top 5 IA du 11/02/2026

information fournie par Libertify 12 févr.
3

Marchés financiers : quand une good news devient une bad news…

information fournie par Ecorama 12 févr.
1
4

La Minute Bourse : «Value»,«deep value» et «situations spéciales» : la décote sous tous ses angles !

information fournie par SG Bourse 02 mars
5

Le Coin des Experts : Turbos versus Futures

information fournie par SG Bourse 19 janv.
6

Le Coin des Experts : Warrants versus Options

information fournie par SG Bourse 19 nov. 2025
7

Le Coin des Experts : Quels sont les facteurs qui impactent le prix d'un Warrant ?

information fournie par SG Bourse 15 déc. 2025
8

Martial You : "Les classes moyennes ont le sentiment de se faire voler !"

information fournie par Ecorama 19 févr.
9

1 commentaire

  • 12:35

    Il faut limiter ce système dit "Airbnb" qui permet souvent aux propriétaire de logements dans les zones touristiques de gagner en une semaine le loyer normal d'un mois et cela avec des déductions fiscales importantes et sans devoir subir les inconvénients et tracasseries des locataires à long terme. Les locations rouristiques devraient être limitées aux hôtels et à des immeubles dédiés à cette activité

Signaler le commentaire

Fermer

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank