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Mouvement lycéen: des CRS devant l'université d'Assas fermée

information fournie par AFP Video 09/10/2026 à 16:58

Des CRS se tiennent devant un bâtiment de l'Université d'Assas à Paris, une policière informant que "l'établissement va rester fermé pour aujourd'hui". Un peu plus tôt, les forces de l'ordre sont intervenues pour déloger des manifestants qui tentaient de bloquer ce bâtiment, alors que les organisations appellent à un "acte V" de la mobilisation et que gouvernement et représentants de la jeunesse ont convenu de poursuivre leurs discussions d'ici là. IMAGES

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