Mort du chef jihadiste Adnan Abou Walid al-Sahraoui, ennemi numéro 1 de la France au Sahel

information fournie par France 24 • 16/09/2021 à 18:23

Depuis plus d'un an et demi, il était la cible "prioritaire" de la France et de ses alliés au Sahel. Adnan Abou Walid al-Sahraoui, dont Paris a annoncé la mort, était considéré comme le plus impitoyable chef jihadiste de la zone.