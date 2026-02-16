Au menu de L'Essentiel politique la campagne pour les municipales suspendue à Lyon après la mort d'un militant identitaire, la candidature de Bruno Retailleau à la présidentielle et la sortie d'un livre consacré aux séries politiques, "Jeux de pouvoir". Quand les politologues regardent des séries" par Bruno Cautrès et notre invitée Virginie Martin.
Mort de Quentin : "On voit que la politique peut tuer et est empreinte d'une violence extrême"
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro