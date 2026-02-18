Après la mort du militant nationaliste Quentin Deranque, le président du Rassemblement national, Jordan Bardella, accuse la Jeune Garde d'être le "bras armé" de La France insoumise, affirmant que le mouvement "fournit militants, futurs cadres" au parti de gauche radicale et cherche à "opposer la violence physique" à ses adversaires politiques. SONORE
Mort de Quentin Deranque: Bardella accuse la Jeune Garde d'être le "bras armé de LFI"
