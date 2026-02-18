 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Mort de Quentin Deranque: Bardella accuse la Jeune Garde d'être le "bras armé de LFI"

information fournie par AFP Video 18/02/2026 à 19:03

Après la mort du militant nationaliste Quentin Deranque, le président du Rassemblement national, Jordan Bardella, accuse la Jeune Garde d'être le "bras armé" de La France insoumise, affirmant que le mouvement "fournit militants, futurs cadres" au parti de gauche radicale et cherche à "opposer la violence physique" à ses adversaires politiques. SONORE

Copyright © 2026 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

Vidéos les + vues

1

Trump avertit que Kiev doit négocier "rapidement", avant des pourparlers avec la Russie

information fournie par AFP Video 17 févr.
2

Pourparlers Iran/Etats-Unis : Téhéran confiant, Washington plus méfiant

information fournie par AFP 17 févr.
7
3

Ukraine: discussions "très tendues" à Genève entre Russes et Ukrainiens sous médiation américaine

information fournie par AFP 17 févr.
24
4

IMA : retisser des liens avec le monde arabe

information fournie par France 24 00:34
1
5

La Minute Bourse : un "Livre beige" scruté par les investisseurs

information fournie par SG Bourse 17 janv. 2024
6

La Minute Bourse : les différents types d'ordres

information fournie par SG Bourse 23 juin 2025
7

Charli xcx sur le tapis rouge pour la première du faux documentaire "The Moment"

information fournie par AFP Video 11:19
8

Le Coin des Experts : qu'est ce qu'une stratégie Long--Short ?

information fournie par SG Bourse 17 sept. 2025
1

Le Venezuela avance vers une loi d'amnistie historique après 27 ans de pouvoir socialiste

information fournie par AFP 06 févr.
3
2

Emmanuel Macron arrive en Inde pour une visite de trois jours

information fournie par AFP Video 17 févr.
1
3

Le point sur le crowdfunding immobilier avec Homunity

information fournie par BoursoBank 17 févr.
1
4

Top 5 IA du 16/02/2026

information fournie par Libertify 17 févr.
5

Le décollage de Sophie Adenot, un moment "d'intensité" pour les spectateurs toulousains

information fournie par AFP 17 févr.
6

Qu'est-ce que le compte-titres ordinaire ?

information fournie par Tout sur mes finances  17 févr.
7

Les Etats-Unis sous Trump prêts à mener la "restauration" de l'ordre mondial, dit Rubio

information fournie par AFP Video 14 févr.
8

Iran: le fils du chah, Reza Pahlavi, appelle Trump à "aider" le peuple iranien

information fournie par AFP Video 14 févr.
1

"Nous sommes épuisés": la Russie reprend ses frappes massives sur Kiev et l'Ukraine

information fournie par AFP Video 03 févr.
1
2

Top 5 IA du 03/02/2026

information fournie par Libertify 04 févr.
3

Pétrole vénézuélien : eldorado ou mirage pour les compagnies pétrolières américaines ?

information fournie par Boursorama 04 févr.
4

Top 5 IA du 05/02/2026

information fournie par Libertify 06 févr.
5

Le Journal des biotechs : Jamila El Bougrini (Invest Securities), table ronde All Invest Biomed Forum

information fournie par Boursorama 05 févr.
6

Simple correction ou descente aux enfers pour le Bitcoin ?

information fournie par Ecorama 09 févr.
6
7

Stellantis : que faire après la sortie de route de l’action ?

information fournie par Ecorama 10 févr.
1
8

Patrick Artus : "L'or et le bitcoin sont un gâchis d'épargne !"

information fournie par Ecorama 10 févr.
6

3 commentaires

  • 20:16

    Ben voyons! les gros bras du RN n',ont jamais tué personne! cqfd

Signaler le commentaire

Fermer

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank