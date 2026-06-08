"Quand on a un schéma de répétition de faits divers, on est dans un phénomène de société", alerte Laurent Boyet, président et fondateur de l'association "Les Papillons". Ce lundi, des rassemblements sont prévus dans toute la France après le meurtre de Lyhanna, 11 ans, dans le Gers. Les ministres de la justice et de l'intérieur Gérald Darmanin et Laurent Nuñez sont auditionnés pour s'expliquer sur les failles identifiées dans cette affaire.
Mort de Lyhanna : un scandale d'État ?
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