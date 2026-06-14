Le record du monde du plus gros ballon de football a été battu: un ballon géant de 14,6 mètres de diamètre a été créé à l'occasion de la Coupe du monde à Boston. Le précédent record, établi à Doha en 2013, était de 11,8 mètres.
Mondial-2026: le plus grand ballon de football du monde à Boston
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