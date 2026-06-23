La nuit a été cauchemardesque pour les supporters sénégalais après la défaite 3 buts à 2 des Lions de la Teranga face à la Norvège. Le Sénégal qui enchaîne une 2e défaite de suite dans cette entame de Coupe du monde et qui se met en danger pour une qualification au 2e tour.
Mondial 2026 : après sa défaite 2-3 face à la Norvège, le Sénégal est au bord de l'élimination
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro