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Mondial 2026 : après sa défaite 2-3 face à la Norvège, le Sénégal est au bord de l'élimination

information fournie par France 24 23/06/2026 à 22:14

La nuit a été cauchemardesque pour les supporters sénégalais après la défaite 3 buts à 2 des Lions de la Teranga face à la Norvège. Le Sénégal qui enchaîne une 2e défaite de suite dans cette entame de Coupe du monde et qui se met en danger pour une qualification au 2e tour.

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