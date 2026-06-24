Situation inédite en Coupe du monde : la France a décroché lundi à Philadelphie sa qualification pour les 16es de finale en battant l'Irak 3-0, au terme d'un match fou interrompu plus de deux heures en raison d'orages et d'intempéries. "Je pense que c'est le match le plus long de l'histoire de la Coupe du monde. On pourra dire qu'on y était", a réagi Maxime, supporter des Bleus.
Mondial-2026 : après le déluge, la France au rendez-vous des 16es
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