Connaissez-vous Moltbook ? Ce réseau social crée récemment pour que les intelligences artificielles discutent entre elles sans intervention de l'humain. Mais sur ce site qui se présente sous forme de forums entre agents conversationnels autonomes, la main de l'Homme est-elle vraiment absente ?
Moltbook : le seul réseau social 100% IA, vraiment ?
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro