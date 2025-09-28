Les Moldaves commencent à voter pour les élections législatives, alors que leur pays, voisin de l’Ukraine en guerre, doit choisir entre une intégration à l’Union européenne ou un rapprochement avec la Russie. Le gouvernement et l'UE accuse Moscou "d'ingérence profonde". IMAGES
Moldavie: l'ouverture des bureaux de vote pour des législatives sous haute tension
