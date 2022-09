Mode masculine: été 2023, sous le signe du collectif

information fournie par France 24 • 11/09/2022 à 10:00

Le 5 août 2022, Issey Miyake, l’un des plus exceptionnels designers du XXᵉ siècle, disparaissait, sans avoir pu présenter sa collection mode masculine de l'été 2023. Recherché pour ses plissés et sa perception du mouvement, il n’avait de cesse d’effectuer des recherches textiles dans ses laboratoires. Discret, il préférait rester dans l’ombre pour mettre en lumière ses équipes. S’effacer au profit de son groupe, sa communauté, sa famille, donne un nouveau sens au travail, à l’instar de celui du Sud-Africain Lukhanyo Mdingi et de la Française Céleste Durry, qui ont présenté à Paris leurs collections pour l'été prochain.