Mobilisation contre la réforme des retraites: "Toute la Gaule résiste"

information fournie par France 24 • 31/01/2023 à 07:45

A la Une de la presse, ce mardi 31 janvier, les réactions à l’attentat qui a ravagé, hier, une mosquée du quartier général de la police de Peshawar, à l’ouest du Pakistan. Une attaque qui a fait au moins 83 morts et 150 blessés. La visite du pape François en RDC et au Soudan du sud. Le débat provoqué par le transfert d’un détenu condamnée pour terrorisme anarchiste en Italie. La deuxième journée de mobilisation contre la réforme des retraites en France. Et une belle découverte au Guatemala.