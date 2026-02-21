 Aller au contenu principal
Millionnaires qui ne paient pas d'IR, record touristique en 2025 et assurance voiture électrique

information fournie par BoursoBank Clients 21/02/2026 à 09:00

Au programme de ce JT : ces milliers de ménages très aisés qui ne paient pas d'impôt sur le revenu malgré un patrimoine immobilier conséquent, un record historique de fréquentation touristique pour la France en 2025… mais des recettes toujours inférieures à l'Espagne, et enfin un tournant pour les automobilistes : l'assurance des voitures électriques devient désormais plus chère que celle des modèles thermiques.

Véhicules électriques

