Migrant : La route des Alpes, la dangereuse traversée de nuit pour entrer en France

France 24 • 09/02/2021 à 11:23

Charlotte Boitiaux, de la rédaction d'InfoMigrants, revient de reportage dans les Alpes, à la frontière franco-italienne. Là-bas, les migrants sont de plus en plus nombreux à tenter, chaque nuit, de passer de l'Italie vers la France par les cols et les chemins de montagne, y compris en hiver. Une traversée particulièrement périlleuse entre neige, froid, obscurité et peur de la police. Les migrants tentent cette traversée des montagnes parfois seuls, parfois en famille, avec des enfants en bas âge.