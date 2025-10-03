Un an après son élection haut la main, la présidente du Mexique, Claudia Sheinbaum, jouit toujours d'une popularité record. Environ 80% des Mexicains approuvent sa politique, selon les sondages.
Mexique : Claudia Sheinbaum, un an au pouvoir et une popularité record
