Mexique : Claudia Sheinbaum, un an au pouvoir et une popularité record

information fournie par France 24 03/10/2025 à 10:32

Un an après son élection haut la main, la présidente du Mexique, Claudia Sheinbaum, jouit toujours d'une popularité record. Environ 80% des Mexicains approuvent sa politique, selon les sondages.

