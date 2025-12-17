Si la Commission européenne "souhaite passer en force en cette fin de semaine" pour signer le traité commercial entre l'Union européenne et des pays du Mercosur "et aller au vote, la France votera contre" cet accord, met en garde le Premier ministre Sébastien Lecornu devant le Sénat. SONORE
Mercosur: Si Bruxelles "souhaite passer en force", la France "votera contre" (Lecornu)
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro