 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Mercosur: Si Bruxelles "souhaite passer en force", la France "votera contre" (Lecornu)

information fournie par AFP Video 17/12/2025 à 16:55

Si la Commission européenne "souhaite passer en force en cette fin de semaine" pour signer le traité commercial entre l'Union européenne et des pays du Mercosur "et aller au vote, la France votera contre" cet accord, met en garde le Premier ministre Sébastien Lecornu devant le Sénat. SONORE

Agriculteurs en colère
Crise de gouvernement
Copyright © 2025 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

Vidéos les + vues

1

Macron à Marseille réaffirme la "guerre" au narcotrafic

information fournie par AFP 16 déc.
18
2

Marseille : Macron visite le chantier d'extension de la gare Saint-Charles

information fournie par AFP Video 10:18
1
3

Voiture électrique, qui sont les bons et les mauvais élèves en Europe ?

information fournie par France 24 00:23
4

Arrivée d'un cercueil pour les premières obsèques après l'attentat de Sydney

information fournie par AFP Video 10:18
5

Fifa The Best : Ousmane Dembélé nommé joueur de l'année 2025

information fournie par France 24 07:14
6

L'Assemblée adopte définitivement le budget de la Sécurité sociale pour 2026

information fournie par AFP Video 16 déc.
7

L'AFC/M23 prêt à se retirer d'Uvira : "Une diversion" selon le ministre congolais Patrick Muyaya

information fournie par France 24 16 déc.
8

Dermatose: Meunier (LFI) appelle à "stopper l'abattage total systématique"

information fournie par AFP Video 16 déc.
2
1

Thaïlande: dissolution du Parlement en plein conflit frontalier avec le Cambodge

information fournie par AFP 12 déc.
1
2

Ariège: l'abattage des bovins a débuté dans la ferme où un cas de dermatose a été détecté

information fournie par AFP 12 déc.
2
3

Cuivre : 30 % de hausse en 2025, encore du potentiel ?

information fournie par Boursorama 11 déc.
2
4

Après le budget de la Sécu, Lecornu va-t-il réussir à faire voter le budget de l’Etat ?

information fournie par Ecorama 12 déc.
1
5

Bataille autour de la préservation de l'eau dans l'Ouest

information fournie par AFP 11 déc.
6

Millau: des agriculteurs déversent des pneus et du lisier devant la sous-préfecture

information fournie par AFP Video 14 déc.
2
7

Le Premier ministre espagnol reçoit le président palestinien Mahmoud Abbas

information fournie par AFP Video 10 déc.
8

Chili: une large victoire de l'extrême droite porte José Antonio Kast à la présidence

information fournie par AFP 15 déc.
8
1

Le récap de la semaine du 01/12 au 05/12

information fournie par Libertify 06 déc.
2

Top 5 IA du 08/12/2025

information fournie par Libertify 09 déc.
1
3

Marchés tokenisés et actifs alternatifs : de nouvelles frontières pour les investisseurs ?

information fournie par Boursorama 26 nov.
4

Airbus cloue au sol 6.000 A320 pour mise à jour de logiciel

information fournie par AFP Video 29 nov.
5

Cuivre : 30 % de hausse en 2025, encore du potentiel ?

information fournie par Boursorama 11 déc.
2
6

La consommation de protoxyde d'azote au volant en hausse, alerte une étude

information fournie par AFP 04 déc.
7

Après le budget de la Sécu, Lecornu va-t-il réussir à faire voter le budget de l’Etat ?

information fournie par Ecorama 12 déc.
1
8

Bourse : et si les déboires d'Airbus étaient finalement une opportunité ?

information fournie par Ecorama 02 déc.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank