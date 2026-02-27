La présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen a annoncé vendredi que l'Union européenne allait appliquer de façon provisoire l'accord commercial avec les pays du Mercosur, en dépit des fortes réserves exprimées par la France.
Mercosur: l'UE va appliquer l'accord de façon provisoire, annonce von der Leyen
