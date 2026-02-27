Mercosur: l'UE va appliquer l'accord de façon provisoire, annonce von der Leyen

Message d'alerte

Pour des raisons de sécurité et pour continuer à accéder à votre espace membre, nous vous remercions de bien vouloir valider votre compte membre en cliquant sur le lien suivant : Je valide mon compte membre

Vous allez recevoir un email à l'adresse indiquée lorsque vous aviez créé votre compte.

Cliquez ensuite sur le lien présent dans le mail. Vous pourrez alors de nouveau accéder à votre compte membre.

Si vous n'avez pas reçu cet email, contactez-nous